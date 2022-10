A DIECI ANNI GUARDAVA IL FRATELLO IN TV, ADESSO GIOCA CON MESSI: PRIMO CONTRATTO PER LEMINA

Chi non sognerebbe di firmare il suo primo contratto da professionista con una delle squadre più importanti al mondo e che ha, all’interno del suo organico, campioni del calibro addirittura di Messi, Neymar e Mbappé? È proprio quello che è successo a Noha Lemina, diciassettenne fratello del più noto Mario, ex centrocampista della Juventus di qualche stagione fa. Non solo gli occhi sui campioni di oggi dunque, ma anche molta attenzione a quelli del domani, cristallini talenti da formare con cautela. Tra i più rosei prospetti del futuro, insomma, rientra anche il giovane Lemina, e quando bussa il Psg alla porta con un contratto da firmare, allora vuol dire che le qualità sono davvero rilevanti. Il classe 2005 si è legato dunque al club parigino fino al giugno 2025 dopo aver aperto l’attuale stagione con le più brillanti premesse: tre gol in quattro presenze nella Youth League, peraltro nel girone della Juventus Primavera. Il trequartista, originario del Gabon, può inoltre offrire duttilità tattica poiché può anche essere impiegato nel ruolo di esterno nel reparto avanzato o di terminale offensivo, che alla fine sembra essere quello che predilige. Tra le caratteristiche, da segnalare un buon scatto e un’ottima velocità che gli consentono di spezzare i ritmi in una fase delicata della partita. La giovane promessa ha indossato anche la maglia della Francia Under 17, facendo il suo esordio il 21 settembre 2021 e collezionando, fino ad ora, cinque presenze (contro Moldavia, Cipro, Grecia e la doppia sfida contro la Danimarca). Tre gol in quattro presenze nella corrente Youth League, dicevamo, di cui uno proprio contro la formazione bianconera (che lui guardava in tv, a dieci anni, quando giocava il fratello): destro chirurgico all’interno dell’area di rigore ed esultanza del parziale 5-1. Insomma, di solito si inizia dentro le proprie mura e poi, con una maturazione sempre più solida, ci si misura in altri campi. Lemina, in questo caso, ha già dimostrato di avere una buona personalità anche nella Champions League dei giovani, che presenta comunque un livello mentale e qualitativo molto alto.

Foto: sito Psg