Frustalupi: “Pareggio a Cagliari buon risultato. Peccato che Cragno ci abbia impedito di segnare tante volte”

Intervistato da Torino Channel, Nicolò Frustalupi, vice allenatore del Torino, ieri nelle vesti di tecnico dei granata per via per malore a Walter Mazzarri, ha parlato del pareggio in casa del Cagliari: “Il primo tempo abbiamo studiato l’avversario con il vento che ha condizionato la partita e il Cagliari che ci pressava bene. Quando sono calati abbiamo trovato gli spazi giusti e abbiamo avuto molte occasioni. Siamo venuti qua per vincere e abbiamo finito con 4 attaccanti. Abbiamo giocato bene e dobbiamo pensare che qui non ha vinto nessuno. Abbiamo sfruttato tutte le nostre punte e abbiamo avuto le occasioni, non siamo stati bravi a segnare anche perché Cragno ha fatto tante parate. Andiamo via purtroppo con un solo punto però il pari, a Cagliari, resta un buon risultato”.

Foto: zimbio