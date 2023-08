Frosinone, una giornata di squalifica a Turati per aver bestemmiato

Dopo una sola giornata di campionato, il Frosinone dovrà fare a meno di Stefano Turati. L’estremo difensore dei gialloblù è stato infatti fermato dal Giudice sportivo a causa di una bestemmia pronunciata nel corso del match contro il Napoli. A sostegno di ciò anche le immagini televisive, citate proprio nel referto: “Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione in merito alla condotta del calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 15° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio”, il giudice Gerardo Mastrandrea ha stabilito che “tale comportamento deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva con la squalifica per una giornata effettiva di gara“. Foto: Twitter Frosinone