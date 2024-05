Frosinone, un passo verso la salvezza

Alle ore 20.45, andrà in scena al Benito Stirpe l’anticipo della 36° giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco ospiterà gli ormai campioni d’Italia dell’Inter. Il Frosinone ha bisogno di punti. Sono infatti due le lunghezze di distanza dalla zona retrocessione (occupata momentaneamente dall’Udinese). Dopo un ottimo avvio di stagione ed il crollo drastico avvenuto da dicembre fino a fine marzo, i gialloblù sono imbattuti da ben sei partite. Ma non basta. Di Francesco ha bisogno di punti. L’ormai sazia Inter, ha perso l’ultima partita di campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo e Mister Inzaghi ha bisogno di conferme per la prossima stagione. Il Frosinone è chiamato all’impresa, per fare un passo in più verso la salvezza.

Foto: Instagram Frosinone