Frosinone, torna a disposizione Cuni. Le ultime dall’allenamento

Dopo il problema al ginocchio dello scorso dicembre, Marvin Cuni è pronto a tornare a disposizione del Frosinone e del tecnico Di Francesco. Secondo quanto comunicato dsll’ANSA, infatti, il centravanti albanese si è allenato regolarmente quest’oggi con i compagni, sicuramente una buona notizia in vista della sfida salvezza di domenica in casa contro il Lecce. Sempre out Marchizza, Oyono, Bonifazi e Kalaj ma la grande emergenza delle settimane scorse sembra essere finalmente passata per i gialloblu.

Foto: logo Frosinone