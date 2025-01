Frosinone-Südtirol, le formazioni ufficiali

Il 23° turno di Serie B è pronto a vedere scendere in campo Frosinone e Südtirol. Una gara molto importante, soprattutto per i padroni di casa che dovranno cercare a tutti i costi di uscire dalla zona retroscessione. Impresa difficile, ma non impossibile. Qui di seguito le formazioni ufficiali del match.

FROSINONE (3-5-2): Cerofolini; Biraschi, Monterisi, Lusuardi; Oyono, Gelli, Darboe, Koutsoupias, Bracaglia; Tsadjout, Ambrosino.

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Veseli, Pietrangeli, Giorgini; Zedadka, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Molina; Merkaj, Odogwu.

FOTO: sito Frosinone