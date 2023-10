Ciociari avanti per due reti sui rossoblù di Ranieri al termine della prima frazione. Frosinone in vantaggio al 23′ con il solito Soulé su assist di Reinier, poi ancora il talento scuola Juventus trova il raddoppio e la doppietta personale. In mezzo, il rigore sbagliato da Mancosu per i sardi.

Foto: Instagram Soule