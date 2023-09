Alle 15.00 Frosinone e Sassuolo si affrontano nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A. Queste le formazioni ufficiali del match:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulè, Cheddira, Baez.

All. Di Francesco

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragbo; Toljan, Eric, Tressoldi, Vina; Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami, Laurientè; Pinamonti.

All. Dionisi