Frosinone, rinascita (quasi) completata: striscia positiva per Nesta e zona playoff ad un passo

Momento positivo per il Frosinone di Alessandro Nesta. L’inizio di stagione delicato, con i ciociari a lungo impantanati nella bassa classifica, sembra ormai alle spalle. Nella serata di ieri, contro il Chievo, per Dionisi e compagni è arrivato il settimo risultato utile consecutivo, con 3 vittorie e 4 pareggi.

Un ruolino di marcia che ha proiettato il club del presidente Stirpe a ridosso della zona playoff, anche per via di una classifica molto corta in Serie B. Soltanto un punto, infatti, separa i giallo-blù dall’ottavo posto occupato dalla Salernitana e dallo stesso Chievo.

Alla ripresa del campionato ci sarà da render visita allo Spezia prima di ospitare l’Empoli, in un doppio confronto che potrebbe certificare la reale e completa rinascita. Nesta, intanto, sorride e si gode un filotto decisamente positivo.

Foto: Frosinone Twitter