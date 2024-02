Frosinone, report allenamento. In quattro lavorano a parte

Allenamento quest’oggi presso il centro tecnico di Ferentino per il Frosinone in vista del prossimo match di campionato con il Lecce. Alcuni indisponibili per mister Di Francesco, visto che Marchizza, Lusuardi e Oyono hanno lavorato a parte. Terapie, invece, per il lungodegente Bonifazi. Si è rivisto infine in gruppo Cuni. Di seguito il report completo:

“Ripresa degli allenamenti e seduta pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita con il Lecce. Attivazione tra palestra e campo, esercitazioni tecniche e partita a tema, questo il programma odierno. In gruppo Cuni. Differenziato per Marchizza, Lusuardi e Oyono. Terapie per Bonifazi. Domani mattina in programma una nuova seduta alla ‘Città dello sport’ di Ferentino.”

