Frosinone-Lecce, le formazioni ufficiali

Frosinone e Lecce scenderanno in campo alle 15 al Benito Stirpe in una delle due gare in programma in questo primo pomeriggio di domenica di Serie A. Queste le formazioni ufficiali:

FROSINONE (4-3-3) Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

LECCE (4-3-3) Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. Allenatore: Baroni.

Foto: sito Frosinone