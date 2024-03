Frosinone-Lazio, le formazioni ufficiali

Tutto pronto allo stadio Benito Stirpe per la sfida tra Frosinone e Lazio, valevole per il 29° turno di Serie A. Ciociari che sono in cerca di punti fondamentali per la salvezza. Biancocelesti che hanno un bisogno vitale di vincere per non allontanarsi ulteriormente dal quarto posto. Queste le scelte di formazione dei due allenatori Eusebio Di Francesco e Giovanni Martusciello:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi Luis Alberto, Cataldi; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Martusciello.

Foto: Instagram Lazio.