Frosinone-Lazio, i primi convocati di Martusciello: out Provedel

Giovanni Martusciello si prepara alla prima, e probabilmente unica, nell’attesa di Tudor, partita da allenatore della Lazio, nella quale i biancocelesti sfideranno il Frosinone allo stadio Benito Stirpe. Sono 28 i giocatori convocati per la sfida con i ciociari dall’ormai ex vice di Maurizio Sarri. Fuori, per infortunio, l’estremo difensore Provedel. Rientrano, invece, dalle rispettive squalifiche Luca Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Questo l’elenco completo:

Portieri: Renzetti, Sepe, Mandas;

Difensori: Romagnoli, Gila, Casale, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Marusic;

Centrocampisti: Luis Alberto, Vecino, Kamada, Cataldi, André Anderson, Guendouzi;

Attaccanti: Immobile, Castellanos, Isaksen, Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro.

Foto: Instagram Lazio