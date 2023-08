Frosinone, in arrivo Okoli dall’Atalanta

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Sportitalia, il Frosinone sta per piazzare un nuovo colpo per la propria difesa. E’ in arrivo nelle prossime ore Caleb Okoli, proveniente dall’Atalanta, che dopo che avrà effettuato le visite mediche sarà pronto a diventare un nuovo giocatore del Frosinone.

Foto: Instagram Okoli