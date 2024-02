Frosinone, i convocati di Di Francesco per la Roma

Sono ventidue i giocatori convocati da Eusebio Di Francesco, per la gara che vedrà il Frosinone in campo contro la Roma domani alle 18 allo Stirpe. Out Luca Garritano, aggregato alla prima squadra il Primavera Pahic, che prenderà la maglia numero 13. Di seguito la lista completa:

Portieri: Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori: Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri, Pahic.

Centrocampisti: Barrenechea, Brescianini, Gelli, Mazzitelli, Ibrahimovic, Harroui, Reinier.

Attaccanti: Baez, Caso, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè, Seck.

Foto: Instagram Frosinone