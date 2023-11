Frosinone, i convocati di Di Francesco per il Torino

Sono 23 i calciatori del Frosinone convocati da mister Di Francesco per la gara di Torino che andrà in scena domani sera e sarà valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Assente Caso per influenza e Cuni per un problema allo stomaco. Non c’è Bidaoui che ha preso una botta nella rifinitura, ecco l’elenco completo.

Portieri – Cerofolini, Frattali, Turati.

Difensori – Lirola, Lusuardi, Marchizza, Monterisi, Okoli, Oyono, Romagnoli.

Centrocampisti – Barrenechea, Bourabia, Brescianini, Garritano, Lulic, Mazzitelli, Ibrahimovic, Reinier.

Attaccanti – Baez, Kaio Jorge, Cheddira, Kvernadze, Soulè.

Foto: Instagram Frosinone