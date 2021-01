Frosinone, dopo Novakovich negativi anche Brighenti e Giordani

La situazione non è delle migliori, visti i numerosi casi di positività riscontrati tra le file del Frosinone nelle ultime settimane. Mister Alessandro Nesta può però cominciare a sorridere: con l’arrivo del nuovo anno sono arrivate anche le prime negatività. Dopo quella del giovane statunitense Andrija Novakovich, sono arrivate le conferme anche per capitan Nicolò Brighenti e per il giovane primavera Pietro Giordani, come riportato dall’odierna edizione di Ciociaria Oggi. Il tecnico dei ciociari comincia perciò a ritrovare i pezzi per preparare la sfida di lunedì contro la Spal.

