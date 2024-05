Frosinone, Di Francesco non recupera Okoli: lavoro differenziato per il difensore

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco continua a preparare la prossima sfida che lo attende in campionato, ovvero lo scontro diretto con l’Empoli, che metterà in palio punti pesanti in chiave salvezza. Il tecnico dei ciociari, al momento, non ha disposizione il difensore Caleb Okoli, il quale ha svolto oggi un lavoro personalizzato. Questo il report dell’allenamento odierno, pubblicato dal club giallazzurro sul proprio sito: