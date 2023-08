Il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere lontano dal Napoli. Le valutazioni sono in corso e la possibilità che vada a giocare è concreta. E arrivano conferme di quanto vi avevamo già raccontato: sulle tracce del centrocampista c’è il Frosinone. Il Napoli non vorrà perdere il controllo del cartellino, Gaetano piace al club ciociaro ma c’è anche l’Empoli in corsa. Situazione da monitorare.

Foto: Instagram Gaetano