Frosinone, alle 11 la conferenza di Stirpe. Vivarini sempre più a rischio

Attesa a Frosinone per la conferenza stampa del patron Maurizio Stirpe alle 11. Una conferenza che dovrebbe portare all’esonero di Vincenzo Vivarini, a rischio da diverse settimane. Tutto questo malgrado le rassicurazioni recenti e accorate del direttore sportivo Angelozzi che pochi giorni fa aveva garantito che Vivarini sarebbe rimasto a prescindere. Evidentemente Stirpe la pensa diversamente e prenderà in mano la situazione in conferenza, annunciando la probabile svolta con soluzione interna per sostituire Vivarini.

Foto: Frosinone Twitter