Friedkin, mattinata di incontri istituzionali: prima Malagò, poi Gravina

Giornata di incontri per Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente della Roma. La nuova proprietà giallorossa ha fatto visita al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e a quello della Figc, Gabriele Gravina. La prima tappa è stata al Coni, a palazzo H, dove il numero uno dello sport italiano, assieme al segretario generale Mornati, ha ricevuto i Friedkin accompagnati dall’amministratore delegato Guido Fienga: in un’ora di incontro si è parlato di politica sportiva, non solo nazionale, e delle aspettative della nuova proprietà giallorossa. Temi che più tardi sono stati argomento di dibattito anche in Figc, a Via Allegri, tra i Friedkin, Fienga e Gravina. Tra gli argomenti trattati, i progetti futuri per lo sviluppo del calcio italiano e l’internazionalizzazione del prodotto calcio. In piena sintonia con il presidente Gravina, l’interesse dei Friedkin, infatti, è volto anche a una crescita del calcio italiano nella sua totalità come dimostra anche l’inserimento di Fienga nel comitato che sta portando avanti la trattativa con i fondi per i diritti tv.

Foto: friedkin.com