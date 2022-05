Friedkin: “I tifosi aspettavano da tanto tempo questo momento, è un’emozione enorme”

Dan Friedkin, presidente della Roma, ha parlato dopo il successo in Conference League ottenuto ieri: “È un’emozione enorme, sono molto contento che la Roma sia tornata a vincere dopo tutto questo tempo, lo meritava la tifoseria, lo meritava la città e lo meritava la squadra. È un giorno importante per la Roma, so che lo aspettavate da tanto tempo. È stato un grande match, non ho vinto io, ma la Roma, i complimenti vanno alla squadra. Lo meritavate tutti“.

Foto: Friedkincom