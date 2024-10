Friedkin Group: “Nuovi investimenti nel calcio con la ristrutturazione dello stadio del Dallas FC”

Dopo aver acquisito il Cannes in Francia, la Roma in Italia e l’Everton in Inghilterra, il Friedkin Group ha annunciato un nuovo progetto, la ristrutturazione dello stadio del Dallas FC, in Texas. Di seguito, il comunicato ufficiale diffuso sui canali social:

La casa del FC Dallas sta avendo un nuovo e moderno glow-up! I miglioramenti del Toyota Stadium di Frisco, Texas includeranno un’iconica struttura del tetto, un impianto di illuminazione e audio all’avanguardia, video schede, nuovi splendidi club e suite di lusso, concessioni migliorate e punti vendita al dettaglio ampliati, tutti influenzati dagli elementi di design premurosi dello stadio che danno un giro unico del Texas sul calcio e esperienza sportiva.

L’investimento di Toyota e The Friedkin Group nella ristrutturazione rappresenta il loro impegno a fornire al FC Dallas e alla città di Frisco un luogo di fama mondiale che sarà una pietra angolare della comunità per gli anni a venire.

I lavori di ristrutturazione inizieranno all’inizio del 2025.

Foto: friedkin.com