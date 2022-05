Friedkin acquista altre 1,8 mln di azioni e sale all’88% della quota di controllo della Roma

In giornata Romulus and Remus Investments, la società della famiglia Friedkin che detiene il controllo della Roma, ha acquistato nella giornata di oggi altri 1,85 milioni di azioni (1.853.030) del club giallorosso al prezzo di 0,4251 euro, per una spesa complessiva di quasi 790mila euro. Lo si apprende da Calcio e Finanza, che scrive come la proprietà statunitense ha iniziato a rastrellare sul mercato una prima parte delle azioni flottanti, salendo dall’86,8% all’87,7% della propria quota di controllo della società. Restano ancora sul mercato, quindi, circa 75 milioni di quote (circa l’11,95% delle azioni del club) per un controvalore pari a circa 31,9 milioni di euro. Secondo la fonte, l’obiettivo della proprietà giallorossa è il controllo dell’intero pacchetto azionario, in subordine il raggiungimento della soglia del 95%.

FOTO: Friedkincom