Alle 18.45 la Juve va in scena a Friburgo per strappare il pass per i quarti di finale di Europa League.

Queste le formazioni ufficiali:

Friburgo (5-3-2): Flekken; Kubler, Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Hofler, Eggestein, Doan; Holer, Gregoritsch. All: Streich.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All: Allegri.

Foto: twitter Juve