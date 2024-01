Freund presenta Dier: “Era da tempo nei nostri pensieri”

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, dà il benvenuto al nuovo acquisto Eric Dier. Il difensore inglese arriva a titolo definitivo dal Tottenham, firmando un accordo fino al 30 giugno con opzione per il rinnovo per la stagione successiva: “Siamo lieti di aver ingaggiato Eric Dier. È da tempo nei nostri pensieri per questa finestra di trasferimento. Eric sarà una parte preziosa della nostra difesa. Le sue capacità sportive e la sua esperienza internazionale aiuteranno la squadra sia in campo che nello spogliatoio”.

Foto: Instagram Bayern