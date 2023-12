Freund: “La Lazio è una squadra esperta, le italiane sono sempre difficili da affrontare”

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco, prossimo avversario della Lazio negli ottavi di finale di Champions League, ha commentato il sorteggio di Nyon ai microfoni del sito ufficiale del club bavarese: “Siamo molto contenti di essere agli ottavi. Gli avversari italiani sono sempre difficili da affrontare. La Lazio è una squadra esperta, con tanta esperienza a livello europeo”.

Poi ha proseguito: “Al momento stanno faticando in campionato, ma saranno partite molto attraenti che non vediamo l’ora di disputare. Speriamo di poter gettare una buona base per noi stessi a Roma. Il nostro obiettivo è ovviamente quello di passare al turno successivo”.

Foto: Sito Bayern