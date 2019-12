Freund, ds del Salisburgo: “Discorsi avviati con il Liverpool per Minamino”

Nel reparto offensivo del Salisburgo non c’è solo Erling Haaland a scatenare il mercato. Gli occhi delle big europee sono infatti caduti anche su Takumi Minamino, in scadenza con il club nel 2021, ma con una clausola rescissoria inferiore a 10 milioni di Euro. Il giocatore è stato accostato al Liverpool, e il ds austriaco Christoph Freund, non ha smentito la voce: “Discorsi avviati con il Liverpool. È un onore che club del genere siano interessati ai nostri giocatori”.