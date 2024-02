Freund (ds Bayern): “Siamo favoriti, ma la Lazio non ha nulla da perdere e ci metterà in difficoltà”

Il ds del Bayern Monaco, Cristoph Freund, ha parlato a La Bild, alla vigilia della gara contro la Lazio di Champions League.

Queste le sue parole: “La sconfitta contro il Leverkusen fa male perché era una partita importante. Ora guardiamo avanti. A Roma è una partita importante, un ottavo di finale così è sempre qualcosa di speciale. Aspettiamo con ansia la trasferta e sono convinto che domani ci presenteremo in modo diverso. La Lazio ha tanti giocatori con esperienza a livello internazionale. Anche se per loro in campionato non va tutto bene, gli ottavi di Champions League rappresentano un momento importantissimo. Noi siamo sicuramente i favoriti, ma loro non hanno nulla da perdere e daranno tutto in campo. Hanno equilibrio, sanno difendere molto bene e lavorano di squadra. Non sarà un avversario facile. De Ligt? Siamo felici di averlo con noi, anche se c’è molta concorrenza. Matthijs lo sa, se la cava con professionalità ed è un grande professionista”.

Foto: sito Bayern