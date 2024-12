Freund (ds Bayern Monaco): “Rinnovi di Musiala e Kimmich? Siamo positivi”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco, Christoph Freund, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del mercato della squadra, e dei possibili rinnovi in vista. Parla anche di Harry Kane, infortunatosi nel match contro il Borussia Dortmund, e alla domanda su un possibile sostituto dell’inglese a gennaio risponde così.

“Siamo totalmente convinti della nostra rosa. Ovviamente Harry è un giocatore speciale e non può essere sostituito con uno dello stesso valore. Non potremmo permetterci di ingaggiare un secondo Harry Kane. Come ha detto l’allenatore, abbiamo delle opzioni in rosa e siamo molto ben attrezzati in attacco”.

Parla poi dei rinnovi di Musiala e di Kimmich. Quest’ultimo (contratto in scadenza a giugno) ha dichiarato in un’intervista che prenderà una decisione definitiva sul suo futuro a gennaio: “Stiamo discutendo. Naturalmente il nostro desiderio è quello di concludere gli accordi il prima possibile. Ma la cosa più importante è che alla fine ci sia un risultato positivo e che si prolunghi. Non importa se una settimana prima o tre settimane dopo. Siamo positivi in entrambi i casi”.

Foto: Sito Bayern