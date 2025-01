Freund (ds Bayern Monaco): “Colloqui positivi con Musiala per il rinnovo. Bischof? Ne stiamo parlando”

Il direttore sportivo del Bayern Monaco Christoph Freund, è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi trattati il rinnovo di Musiala e l’interesse per il talento dell’Hoffenheim Tom Bischof, che proprio domani sarà in campo contro il Bayern per il match di Bundesliga.

Su Musiala: “Stiamo intrattenendo dei colloqui positivi con lui e il suo entourage. Tutti sanno che vogliamo prolungare il suo accordo e renderlo una parte importante per il futuro del club. Non parlerò dei dettagli contrattuali qui”.

Su Bischof: “È un giovane giocatore tedesco che sta crescendo bene. Certo, lo conosciamo, ma al momento non è un argomento importante. Domani giocherà contro di noi, vogliamo lasciare il campo da vincitori, questa è la cosa più importante. Al momento ci sono molte speculazioni. La cosa più importante per noi è vincere le partite nelle prossime settimane. Stiamo parlando dietro le quinte, ma la nostra attenzione è rivolta alle numerose partite, al momento abbiamo un’energia molto buona nella squadra. È importante che continuiamo a mantenere la calma che abbiamo creato”.

Foto: Sito Bayern