Freuler: “Quando ho parlato con Motta la scelta è stata più facile. Gasperini? Non ha senso ciò che si dice”

Remo Freuler è stato uno dei rinforzi per il centrocampo del Bologna. Lo svizzero si è stato presentato così in conferenza stampa: “Sto bene. Al Nottingham ho disputato qualche amichevole e poi ho svolto le partite con le Nazionali. Il nostro obiettivo lì era salvarci e ci siamo riusciti. Dal punto di vista personale solo le ultime cinque partite della scorsa stagione non ho giocato, prima ero addirittura capitano poi non so cosa sia successo. Sartori? Con il direttore ci siamo sentiti spesso, anche quando abbiamo vinto con il Liverpool, sotto il periodo natalizio e in altre circostanze. Già qua si vede la sua mano, dove va lui porta con sè tanta fortuna. La trattativa con il Notthingam? Non è stata semplice. Dissi una cosa in tedesco in cui avrei dovuto avere più pazienza, ma ciò che dissi non è stato tradotto bene. Capisco che quando sono coinvolti più giocatori non è una cosa banale. Thiago Motta? Quando ho parlato con lui la scelta è stata più facile perché è uno a cui piace giocare con il pallone“. Infine anche un commento su ciò che gli ex compagni stanno dicendo di Gasperini in queste settimane: “Non ha senso ciò che si dice su di lui, senza il suo apporto l’Atalanta non sarebbe arrivata dove è ora. Mi ha aiutato nel mio processo di crescita, perciò a lui devo molto”.

Foto: Twitter Bologna