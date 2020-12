Freuler: “Non era un girone semplice. Una grande soddisfazione”

Il centrocampista dell’Atalanta, Remo Freuler, attraverso il sito ufficiale del club bergamasco, ha commentato la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Queste le sue parole: “Una grandissima soddisfazione per tutti noi, per la società, per la città di Bergamo che ha sofferto tanto per questa pandemia. Vorremmo festeggiare anche a casa, ma va bene così. Seconda volta di fila tra le migliori d’Europa: è tanta roba. Siamo cresciuti tanto e abbiamo difeso meglio ieri sera. Tutti hanno giocato una grandissima partita, con tanta voglia di andare avanti. Siamo contenti. Le vittorie in trasferta? Non era un girone facile. Il Liverpool è una squadra forte, l’Ajax è andato in semifinale due anni fa. Ci siamo riusciti e siamo molto contenti”.

Foto: zueriostch