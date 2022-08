Freuler: “L’Atalanta una scuola di vita, Gasperini non mi ha messo i bastoni tra le ruote”

Remo Freuler, ex Atalanta che in estate si è trasferito al Nottingham Forest, è tornato a parlare dell’esperienza tra le fila della Dea e del rapporto con Gasperini. Intervenuto all’agenzia di stampa Keystone-SDA, ha spiegato: “Bergamo è stata una scuola di vita, ci rimarrò legato per sempre. E Gasperini, saputo del mio desiderio di trasferirmi, non mi ha messo i bastoni tra le ruote. Il Nottingham Forest ha investito 150 milioni, fa sul serio. Ma l’addio ai nerazzurri e a Bergamo è stato denso di emozioni e ricordi, perché i tifosi mi hanno apprezzato”.

Foto: Twitter Atalanta