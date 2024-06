Freuler: “Italia favorita, ma non ci sentiamo inferiori. Non c’è più la differenza di dieci anni fa”

Remo Freuler conosce bene il prossimo avversario della sua Svizzera. Da tanti anni protagonista della nostra Serie A, il centrocampista ha parlato a pochi giorni dalla sfida degli ottavi di finale di Euro 2024: “Il calcio è cambiato, nessuna squadra ha perso con uno scarto enorme. Ricordo risultati tipo 7-1, ormai non ci sono più perché tutti sanno giocare e difendere”, ha detto ai microfoni di RSI il calciatore del Bologna.

Poi ha proseguito: “L’Italia è sicuramente favorita, noi non ci sentiamo inferiori e non c’è più differenza come dieci anni fa. Ce la giocheremo ma dobbiamo stare attenti fino alla fine, perché chiaramente non possiamo vincere 3 o 4 a zero. Dobbiamo lottare fino all’ultimo, mostrando la giusta mentalità”.

Foto: Instagram Freuler