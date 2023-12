Freuler: “In questo Bologna rivedo l’Atalanta di qualche anno fa. A Gasperini devo tutto, è stato attaccato ingiustamente”

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul momento super del club emiliano, paragonandolo alla sua Atalanta di qualche anno fa.

Queste le sue parole: “Alla fine sono i risultati a fare tutto. Servono quelli, il resto arriva di conseguenza. Perché fare risultato aiuta tutti, i giocatori a insistere in ciò che fanno e anche la società a crescere, a capire, a muoversi nella maniera giusta. Ma sì, le basi per costruire qui una nuova Atalanta ci sono, si vedono: la voglia di arrivare, l’organizzazione, i giocatori giusti. Però servono sostegno e pazienza: quello che si è creato, l’Atalanta non l’ha fatto in un anno. Io arrivai a 23 anni e da lì in sei anni e mezzo ho vissuto di tutto, Mondiali, Europei e Coppe. Gasperini? No, non è Diavolo. Ho letto le critiche che gli sono state rivolte: penso siano state ingiuste ma non commento, vi dico solo che devo quasi tutto a lui”.

Foto: twitter Bologna