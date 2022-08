Freuler, i tifosi lo omaggiano con uno striscione. Lui ringrazia: “Ciò che ho visto significa tanto”

Dopo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento al Nottingham Forest, i tifosi dell’Atalanta hanno esposto uno striscione in onore di Remo Freuler sulle gradinate del Ferraris: “Chi la nostra maglia ha onorato non verrà mai dimenticato”. L’ormai ex nerazzurro ha dunque ringraziato sui social. Condivisa l’immagine del messaggio, ha aggiunto su Instagram: “Non ho parole. Quello che ho visto ieri significa tantissimo per me. Grazie mille di cuore, un grandissimo abbraccio a tutti i tifosi atalantini e sempre forza Atalanta”.

Foto: Twitter Atalanta