Freuler elogia Ndoye: “Diventerà un top player”

Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha rilasciato una lunga intervista dal ritiro della Svizzera, riportata dal Resto del Carlino.

Queste le sue parole: “È ora di invertire la tendenza. Le cose non stanno riuscendo benissimo dal punto di vista dei risultati. Abbiamo disputato anche ottime partite, ma abbiamo preso pochi punti in relazione agli sforzi fatti e a quanto creato e questo non va bene. Ci sono similitudini con quanto sta avvenendo in nazionale, dove non abbiamo ancora preso punti e le prossime gare con Serbia e Danimarca saranno decisive per la classifica della Nations League. Ma con il Bologna dobbiamo migliorare sotto porta, in Nazionale invece abbiamo preso troppi gol”.