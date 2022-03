Freuler: “250esima con l’Atalanta? C’è ancora tanto da scrivere”

Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta, ha analizzato il match contro il Bayer Leverkusen di domani in conferenza stampa: “Mi aspetto un’atmosfera calda, come spesso accade in Germania. Ma è davvero bello giocare le partite con questo pubblico. I risultati parlano chiaro, non siamo andati bene in campionato, vogliamo cambiare subito. In Europa vogliamo continuare così, domenica avremo una gara difficile a Bologna, prima però dobbiamo pensare a questa. Malinovskyi? Cerchiamo di restargli vicino, cerchiamo di aiutarlo in tutti i modi. Speriamo che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile. 250esima partita con l’Atalanta? Non posso scegliere un momento particolare, ma quando siamo andati in Champions è stato uno di quei momenti incredibili. Ma anche le notti di Champions League, ci sono tantissimi bei ricordi, c’è ancora tanto da scrivere”.

FOTO: Twitter Atalanta