Frenkie de Jong: “Il gioco del Barça sta migliorando, ora abbiamo fiducia”

Attualmente impegnato con la Nazionale olandese, attesa questa sera dall’amichevole contro la Danimarca, Frenkie de Jong ha parlato in conferenza stampa dell’ultimo, positivo, periodo vissuto con il Barcellona: “Stiamo giocando molto bene. Per quanto mi riguarda, ho sensazioni positive e mi trovo assolutamente a mio agio nel club. Sono venuto qui con molta fiducia, non posso dire nulla di negativo in merito a ciò. Chi è arrivato nel mercato invernale ha aggiunto qualità, abbiamo più opzioni rispetto ai mesi precedenti. Ora abbiamo molta fiducia e il nostro gioco sta migliorando“.

Foto: Twitter Barcellona