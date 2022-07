Frediani ha firmato per il Siena: contratto biennale

Confermata l’anticipazione di ieri, Marco Frediani è un nuovo giocatore del Siena. L’esterno ex Fermana ha firmato pochi minuti fa un contratto biennale con il club toscano. Cresciuto nelle giovanili della Roma, Frediani è un esperto della categoria: in carriera ha giocato quasi esclusivamente in serie C (Pisa, Ancona, Ternana, Sambenedettese e Alessandria, prima di approdare a Fermo) a eccezione delle brevi parentesi in B con Ascoli e Parma.

Foto: Instagram Frediani