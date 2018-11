Fred, da tormentone estivo ai margini del progetto United. Con Mourinho…

In Inghilterra, per la precisione in casa Manchester United, è scoppiato un nuovo caso. Già, perché da ormai diverse settimane la domanda che rimbalza sulla stampa britannica è sempre le stessa: è possibile lasciare quasi 60 milioni di euro in panchina? Una questione da girare a José Mourinho che sta impiegando con il contagocce il brasiliano Fred. Arrivato ai Red Devils in estate dopo il lungo duello – diventato un tormentone – in sede di mercato con i cugini del City, l’ex Shakhtar ha collezionato appena 7 presenze in Premier League, 10 se consideriamo anche le coppe, per un totale di 645 minuti disputati. Troppo poco per chi, come il classe ’93, è costato un esborso economico notevole. Ma non è tutto: ogni volta che lo United affronta una big, Fred puntualmente non viene utilizzato. Escludendo la sconfitta per 3-0 contro il Tottenham di inizio stagione (quando le defezioni erano importanti specialmente a metà campo), il brasiliano è stato sempre in panchina in occasione di ogni gara importante: Chelsea e Manchester City in Premier, poi Valencia e la doppia sfida contro la Juventus in Champions. Un dato che sta facendo storcere il naso a tifosi e stampa locale, che si interrogano sui motivi di tale scelta da parte dello Special One. Dopo Pogba e Sanchez, ora Mourinho dovrà fare i conti anche con il “caso” Fred…

Foto: Twitter ufficiale Manchester United