Fred e il ritorno al Fluminense: farà 600 km in bici per andare a firmare il contratto

Fred torna al Fluminense. L’ex attaccante del Lione ha firmato un contratto fino al 2022 (l’ufficialità è arrivata nelle scorse ore) riabbracciando così il club dove aveva realizzato più di 100 gol fino al 2016, 7 anni in squadra che l’hanno reso indimenticabile. La curiosità, però, l’ha annunciata lo stesso Fred sui social: il classe ’83 percorrerà i 600 km che separano Belo Horizonte da Rio in bicicletta per andare a firmare il contratto. Un viaggio per mantenersi in forma, ma la motivazione è decisamente più nobile: si tratta infatti di una raccolta fondi il cui ricavato verrà destinato ad oltre 4000 famiglie in gravi difficoltà in questo periodo.

Foto: Globo