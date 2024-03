Fred, ds Fluminense: “Thiago Silva? Un ritorno ci sarà prima o poi, è inevitabile”

Il difensore del Chelsea Thiago Silva si appresta a salutare la Premier e il calcio europeo a fine stagione. Il contratto con i Blues del centrale brasiliano classe ’84 scadrà il prossimo 30 giugno e non verrà rinnovato. Ciò significa che l’ex Milan e PSG si prepara a firmare a parametro zero con un’altra squadra. La grande favorita è il Fluminense, squadra carioca dove Thiago si è fatto notare agli albori della propria carriera. Di questo possibile trasferimento ne ha parlato ai microfoni di ESPN Brasil il ds del club brasiliano Fred: “ Thiago è un nostro sogno da molto tempo. Il presidente gli parla quasi ogni settimana. Io personalmente sono un suo amico e sa che qui ha le porte spalancate. Per questo non vogliamo metterci pressione e fare in modo che ottenga in serenità tutti i successi che può ancora raggiungere in Inghilterra. I tifosi amano Thiago, il Fluminense anche e lui ama questo club. Un giorno sarà inevitabile il suo ritorno: accadrà. È il suo desiderio, del club e speriamo che avvenga prima possibile.”

Foto: Twitter Chelsea