Frattura alle ossa nasali per Becao. Il giocatore dell’Udinese è stato operato

Il difensore Rodrigo Becao, infortunatosi nel match contro il Bayer Leverkusen, è stato operato al volto dopo un calcio in faccia rimediato nell’amichevole di ieri sera.

Questo il comunicato: “Udinese Calcio comunica che, questa mattina, Rodrigo Becao è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura delle ossa nasali riportata in seguito al calcio in pieno viso subito nella gara contro il Bayer Leverkusen. L’operazione, eseguita a Trieste dal Professor Massimo Robiony, è perfettamente riuscita”.