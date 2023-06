Frattesi: “Sentivo la fiducia del mister. Ho fatto il callo alle situazioni mercato, ormai sono tranquillo”

Il centrocampista dell’Italia Davide Frattesi ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria per 2-3 contro l’Olanda valida per la finale terzo e quarto posto di Nations League. “Pensavo che mi annullassero il gol, di nuovo dopo quello contro la Spagna. Siamo stati bravi a tenere il risultato: non era facile, quando hanno inserito il loro attaccante ci hanno creato problemi sulle spizzate. Siamo stati bravi a rimanere solidi e a portare a casa il risultato che è importante. Sentivo la fiducia del mister e spero di averla ripagata al meglio. Sono contento di questa partita“. Quindi una domanda su quanto abbia pesato la situazione di mercato sulla sua prestazione: “Dopo l’anno scorso sono abbastanza tranquillo. Ho passato un paio di mesi un po’ così, ma ci ho fatto il callo”.

Fonte Foto: Frattesi Instagram