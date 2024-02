Frattesi vicino a Dionisi dopo l’esonero: “Per sempre grato a te e al tuo staff”

Dopo l’esonero di mister Alessio Dionisi da parte del Sassuolo, che lo sostituirà momentaneamente in panchina con il tecnico della Primavera Emiliano Bigica, il centrocampista dell’ Inter Davide Frattesi ci ha tenuto a far sentire la propria vicinanza al suo ex allenatore, dedicandogli un post via Instagram. Di seguito il testo: “Un grande mister e un grande staff. Per sempre grato a voi.”

Foto: Instagram Frattesi