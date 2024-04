Frattesi: “Tatuaggio per lo Scudetto? Ci sto pensando”

Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match con il Torino, ai microfoni di DAZN:

Avete l’opportunità di superare l’Inter dei record. “Al di là dei record vogliamo entrare in campo per vincere, anche perché dobbiamo avere rispetto di tutte le squadre già affrontate senza falsare il campionato”.

Farai un tatuaggio? “Non mi piacciono di solito, ma per un traguardo così importante ci sto pensando. Sicuramente non verrà bene perché me lo farà un amico”.

Foto: Instagram Frattesi