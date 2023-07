Frattesi sull’Inter: “Ha il progetto giusto per me. Su Lukaku preferirei ascoltare la verità da lui stesso”

Davide Frattesi è il grande colpo di mercato messo a segno dall’Inter di Inzaghi in questa sessione. Intervistato dal Corriere della Sera, ha voluto spiegare perché ha scelto i nerazzurri: “Ha il progetto giusto per me, ne avevo già parlato con i compagni di Nazionale, avevo deciso un anno e mezzo fa. Non ho problemi a giocare da mezzala sinistra. Ho legato soprattutto con Asllani, ma questo è un gruppo bellissimo” ha detto Frattesi. Sul caso Lukaku: “Non so se lo spogliatoio ha rifiutato le sue scuse, esprimo giudizi solo su persone che conosco, preferirei ascoltare la verità da lui stesso”. Poi l’ex Sassuolo parla di un suo amico ed ex compagno in nero-verde, Scamacca: “Mi farebbe piacere giocarmi assieme. Ma conosco la situazione e da amico ho preferito evitare di aggiungermi alle cento persone che ti chiedono dove vai”.

Foto: Instagram Inter