Frattesi su Cristante-Mudryk: “Non sembra così netto, dal campo non ho visto praticamente nulla”

Intervenuto ai microfoni della Rai al termine della sfida terminata 0-0 contro l’Ucraina, il centrocampista dell’Inter e della Nazionale italiana, Davide Frattesi, ha così commentato il contatto tra Cristante e Mudryk: “Non sembra così netto. Sembra che non lo tocchi, poi dal campo sinceramente non ho visto praticamente nulla: rivedendo un altro replay sembrava l’avesse toccato, ma se ne vedo un altro non l’ha neanche sfiorato”.

Foto: Frattesi Instagram